Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Mısır ile ilişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bazı adımlar atacağız"
AA - Mustafa Deveci - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Mısır ile ilişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Mısır ile ilişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bazı adımlar atacağız"
AA / Mustafa Deveci - Güncel