Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Mısır ile ilişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bazı adımlar atacağız" - Haberler

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Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Mısır ile ilişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bazı adımlar atacağız"

AA - Mustafa Deveci - Güncel
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Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Mısır ile ilişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bazı adımlar atacağız'

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Mısır ile ilişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Mısır ile ilişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bazı adımlar atacağız"

AA / Mustafa Deveci - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır, Güncel, Haberler

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