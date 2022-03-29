Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz" - Haberler

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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz"

AA - Lokman Akkaya - Güncel
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Son dakika haber... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna müzakere heyetlerinin toplantısına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde açıklama yaptı.

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz

AA / Lokman Akkaya - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Müzakere, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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