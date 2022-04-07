Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın dışişleri bakanları düzeyinde toplantı gerçekleştirmek için kendisini 18 Mayıs'ta... - Haberler

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Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın dışişleri bakanları düzeyinde toplantı gerçekleştirmek için kendisini 18 Mayıs'ta...

AA - Mehmet Şah Yılmaz - Güncel
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Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın dışişleri bakanları düzeyinde toplantı gerçekleştirmek için kendisini 18 Mayıs'ta...

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın dışişleri bakanları düzeyinde toplantı gerçekleştirmek için kendisini 18 Mayıs'ta Washington'a davet ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken'ın dışişleri bakanları düzeyinde toplantı gerçekleştirmek için kendisini 18 Mayıs'ta Washington'a davet ettiğini söyledi.

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Washington, 18 mayıs, Güncel, Haberler

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