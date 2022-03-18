Son dakika... DİAYDER DAVASINDA İKİ İBB ÇALIŞANI HAKKINDA SAVCILIĞA İHBARDA BULUNULMASINA KARAR VERİLDİ

TERÖR Örgütü PKK/KCK'nın hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttüğü öne sürülen Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) yöneticileri ile üyelerinin aralarında bulunduğu 6'sı tutuklu 23 sanığın yargılandığı davada, tanık olarak dinlenen iki İBB çalışanı hakkında mahkeme savcılığa ihbarda bulunulmasına karar verdi. Mahkeme, tutuklu sanıklardan Aydın Ayhan ve Mehmet İnan hakkında yurt dışı yasağı konularak tahliyelerine karar verdi. DİAYDER Başkanı Ekrem Baran'ın arasında bulunduğu 4 sanığın ise tutukluluğunun devamına karar verildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ekrem Baran'ın arasında bulunduğu tutuklu sanıklar Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile tutuklu bulundukları cezaevinden katılırken, tutuksuz sanıklar da duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmayı, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve HDP Milletvekili Hüda Kaya ile sanıkların yakınları da izledi. Duruşmada ilk olarak tutuksuz sanıkların avukatları müvekkillerinin derhal beraat etmesini ve hakkında derhal beraat ve haklarındaki ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı gibi adli kontrol uygulamalarının kaldırılmasını talep etti.

İBB ÇALIŞANLARI TANIK OLARAK DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Nilüfer Taşkın, İBB'de Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı'na bağlı çalıştığını belirterek İstanbul'daki ibadethanelerden gelen temizlik, bakım gibi talepleri çözmeye çalıştıklarını söyledi. Nilüfer Taşkın, Ekrem Baran ile telefon görüşmesini soran Mahkeme Başkanı Akın Gürlek'e, "Detaylı hatırlamıyorum ancak Ekrem Baran'ın yardım talepleri ile ilgili görüşmelerdir. Ekrem Baran, yardım talebinden sonuç alamadığını söylemesi üzerine bilgi alıp aktardım. Belediyeden 300 sosyal yardım kartı verilebileceği belirtildi. Ben de kendisine ilettim" dedi.

O dönem İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olan ve geçtiğimiz günlerde Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı olarak atanan Yavuz Saltık da tanık olarak ifadesinde, İBB Meclisinin muhtaçlık kriterine uyan herkese yardım yaptıklarını belirtti. Sosyal yardım kartlarının 9 marketle anlaşmalı olduğunu, 100-200 liralık iki ayda bir altı ayda bir değişen yardımlar yapıldığını ifade etti. Saltık, "Bu karta puan yüklenir. Bu puan yoksulluk boyutuna göre verilir. Yardım kartı bizden önceki yönetim zamanında da vardı. Resmi olarak İBB bu kart üzerinden yardım yapabilir başka şekilde yapamaz. İBB'nin sosyal yardım anlayışı, kurumlara yardımı yasaklar. DİAYDER diye bir kurum bilmiyorum. Kimseyle doğrudan DİAYDER'e yardım ile ilgili bir konuşma olmadı" dedi.

SAVCI TUTUKLULUKLARIN DEVAMINI İSTEDİ

EKREM BARAN: "NE KAÇACAĞIZ, NE GÖÇECEĞİZ"

İKİ SANIĞA TAHLİYE

EKREM BARAN'IN TELEFON YAZIŞMALARININ TAMAMI İSTENDİ

İKİ İBB ÇALIŞANI HAKKINDA İHBAR YAPILACAK

İDDİANAME

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Demirören Haber Ajansı / Güncel