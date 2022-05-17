Son dakika: Derik'te otomobil yayalara çarptı: 8 yaralı - Haberler

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Son dakika: Derik'te otomobil yayalara çarptı: 8 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Emrullah Karakaş - Güncel
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Son dakika: Derik'te otomobil yayalara çarptı: 8 yaralı

Son dakika haber... MARDİN'in Derik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

DERİK, MARDİN (DHA) - MARDİN'in Derik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada anne ve 2 yaşındaki kızı ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Riya Kosere Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü B.S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 63 ADG 922 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yayaya çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile birlikte toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Azize Sazan (43) ile 2 yaşındaki kızı Arin, buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Emrullah Karakaş - Güncel

Bahçelievler Mahallesi, Otomobil, Derik, Kaza, Güncel, Haberler

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