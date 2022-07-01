Son dakika! Derede boğulmak üzere olan kediyi, itfaiyeciler kurtardı Son dakika haberleri... Derede boğulmak üzere olan kediyi, itfaiyeciler kurtardı Zonguldak'ta Fevkani köprü altında dereye düşen kediyi boğulmaktan itfaiye ekipleri kurtardı. Derede boğulmak üzere olan kediyi, itfaiyeciler kurtardı ZONGULDAK - Zonguldak'ta Fevkani köprü altında dereye düşen kediyi boğulmaktan itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Fevkani köprü altındaki derede meydana geldi. İddiaya göre yavru bir kedi dereye düştü. Kendinin derede mahsur kaldığı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ardından yoldan geçen iki küçük genç dereye girerek kediyi kurtarmaya çalıştı. Dakikalarca derede kediyi kurtarmaya çalışan gençler başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ellerine aldıkları file yardımıyla kediyi kaldığı yerden kurtardı. Ardından kurtarma sonunda konuşan genç, "Kedi dereye düşmüş. İtfaiyeciler kediyi kurtardı. Bizde kovaladık. Yukarıya çıktı. İtfaiyeciler kurtardı. Biz kurtaramadık" dediler. Ardından ekipler kediyi araçlarına alarak besleyip yeniden sokağa saldı. İtfaiye ekiplerinin bu anlamlı hareketi ise vatandaşlardan büyük takdir topladı. İhlas Haber Ajansı / Emre Can Bayram - Güncel Zonguldak İtfaiye kedi Güncel Haberler Son Dakika

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