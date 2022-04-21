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Son dakika: Depo yangını geceyi gündüze çevirdi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta bir ikametin kullanılmayan deposunda çıkan yangın mahalleyi gündüze çevirdi.

Kahramanmaraş'ta bir ikametin kullanılmayan deposunda çıkan yangın mahalleyi gündüze çevirdi. İtfaiye ekibinin yerinde müdahalesi yangını büyümeden kontrol altına alırken, kısa süreli panik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat İlçesi Mağaralı Mahallesi, Mağralı Ökkeş Caddesi üzerinde yer alan bir ikamete ait depoda meydana geldi. Bir anda yangını gören çevre sakinleri durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri hemen iki koldan yangına müdahale etti. Yaklaşık 20 dakikalık müdahalenin ardından alevler büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında herhangi bir yaralanma olmaz iken maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Olay yerinde bulanan Mustafa Elata şunları söyledi: "Balkonda sigara içiyordum. Bir baktım dumanlar çıktı. Dumanlar çıkınca ev sahibini uyararak itfaiye ekiplerini aradık. Arka sokakta bulunan araçların hepsini çektirdim. İtfaiye arabalarının oradan da girmesini sağladım. İki yönde müdahale olunca, yangın söndürüldü" dedi

(Mustafa Kılınç-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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