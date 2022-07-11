Son dakika! Denizli'de trafik kazasında yaralanan çocuk, 13 gün sonra hastanede öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Denizli'de trafik kazasında yaralanan çocuk, 13 gün sonra hastanede öldü

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika! Denizli'de trafik kazasında yaralanan çocuk, 13 gün sonra hastanede öldü

Son dakika haberler: Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 13 gün önce trafik kazasında yaralanan 15 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 13 gün önce trafik kazasında yaralanan 15 yaşındaki çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kale Mahallesi'nde 28 Haziran'da H.Y. (19) idaresindeki 20 B 5990 otomobil, M.O. (40) yönetimindeki 20 ADN 212 plakalı süt kamyonetiyle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobilde yolcu konumunda bulunan Hüseyin Canbazoğlu (15) yaralandı.

Sürücüler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Denizli Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören Canbazoğlu ise 13 gün sonra yaşamını yitirdi.

Öte yandan kamyonet sürücüsü M.O. için gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Pamukkale Denizli Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title