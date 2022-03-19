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Son Dakika | Denizli'de göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Güncel
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Son Dakika | Denizli'de göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, çalıştığı kanalizasyon inşaatında, 4 metre derinlikte göçük altında kalan Hakan Harmanda hayatını kaybetti.

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, çalıştığı kanalizasyon inşaatında, 4 metre derinlikte göçük altında kalan Hakan Harmanda hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Pınarbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Caddede bir inşaat firmasının yaptığı kanalizasyon inşaatında göçük meydana geldi. 4 metre derinliğindeki kanal içinde çalışan işçilerden Hakan Harmanda, göçük altında kaldı. Diğer işçiler, küreklerle kurtarma çalışması başlattı. Bir yandan da durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Acil sağlık ekibi, toprak altından çıkarılan Harmanda'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Harmanda'nın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Son Dakika | Denizli'de göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Son Dakika | Denizli'de göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Son Dakika | Denizli'de göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

Cumhuriyet Mahallesi, Pamukkale, Polis, Güncel, Haberler

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