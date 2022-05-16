Denizli'de engelliler askerlik heyecanı yaşadı - Haberler

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Denizli'de engelliler askerlik heyecanı yaşadı

AA - Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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Denizli'de engelliler askerlik heyecanı yaşadı

Denizli'de engeli bulunan 80 genç, yemin ederek temsili askerlik heyecanını yaşadı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de engeli bulunan 80 genç, yemin ederek temsili askerlik heyecanını yaşadı.

11. Komando Tugay Komutanlığı Kışlası'nda düzenlenen törende, askeri elbiselerini giyen engelli gençlere bir süre komutanları eşliğinde temsili askerlik eğitimi verildi.

Ailelerin de sevinç gözyaşlarıyla izlediği törende engelli gençler, tüfeklerin bulunduğu masaya ellerini koyup yemin etti.

Protokol üyelerinden terhis belgelerini alan askerler, törenin ardından aileleri ve komutanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Törene, Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ve aileler katıldı.???????

AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel

Komando Tugay Komutanlığı, Komando, Engelli, Denizli, Güncel, Haberler

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