Son Dakika | Denizli'de 20 kedi ve köpek ölü bulundu, zehirlenen 1 kedi son anda kurtarıldı

PAMUKKALE, DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, son bir ayda zehirlendikleri öne sürülen 20 kedi ve köpek ölü bulundu. Bir sokak kedisi ise tedaviye alınarak son anda kurtarıldı. Hayvanseverlerin şikayet üzerine jandarma çalışma başlattı.

Pamukkale Mahallesi'nde son bir ayda bazıları sahipli 20 kedi ve köpek, iddiaya göre zehirli yiyeceklerden öldü. Bu duruma tepki gösteren, sorumluların bulunmasını isteyen hayvanseverler Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayetçi oldu. Jandarma şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Denizli Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Koordinatörü Avukat Ozan Orpak, olayın takipçisi olduklarını söyledi. Orpak, "Burada yaşanan hayvan katliamı ciddi anlamda vicdanları yaralamıştır" dedi.