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Son dakika... Denizde ölü bulunmuştu; cinayet şüphelisi, suçunu itiraf edip teslim oldu

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Çil - Güncel
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Son dakika... Denizde ölü bulunmuştu; cinayet şüphelisi, suçunu itiraf edip teslim oldu

Son dakika haber: MUĞLA'nın Datça ilçesinde, denizde cesedi bulunan aşçı Fırat Koç'un (38) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

FIRAT, MALATYA (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, denizde cesedi bulunan aşçı Fırat Koç'un (38) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Koç'u husumet nedeniyle dövüp, bıçakladıktan sonra denize atarak öldürdüğünü itiraf eden Ömer Şen (31) Konya'da jandarmaya teslim oldu.

Palamutbükü sahilinde, dün saat 09.30 sıralarında kıyıya yakın noktada erkek cesedi görenler, jandarmaya haber verdi. İhbarla gelen ekipler tarafından denizden çıkarılan cansız bedenin, evli ve 1 çocuk babası Fırat Koç'a ait olduğunu belirlendi. Mardin'den bir süre önce iş için Datça'ya taşındığı öğrenilen Koç'un aşçılık yaparak geçimini sağladığı öğrenildi. Fırat Koç'un 20 gündür ise evine gitmediği ortaya çıktı. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Koç'un cesedi, Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Fırat Koç'un cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Koç'u aralarındaki husumet nedeniyle dövüp, bıçakladıktan sonra denize atarak öldürdüğünü itiraf eden Ömer Şen, Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarmaya teslim oldu.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çil - Güncel

Konya, Fırat, Güncel, Haberler

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