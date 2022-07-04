Son dakika... Datça'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Muğla'nın Datça ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma başlattı. İskele Mahallesi'nde belirlenen adrese yapılan operasyonda M.Ö, U.C, A.K ve H.A. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. AA / Sebiha Arslan - Güncel Hisarcık Muğla Datça Güncel Haberler Son Dakika

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