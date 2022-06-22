Son dakika haber! Datça'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü Son dakika habere göre Datça ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Datça ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. İskele Mahallesi Sevgi Yolu mevkisindeki otluk alandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Söndürme çalışmalarına bölgedeki vatandaşlar da desek verdi. Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 AA / Sebiha Arslan - Güncel İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber! Datça'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.