Son dakika haber! Datça'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
AA - Sebiha Arslan - Güncel
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Son dakika habere göre Datça ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.
Datça ilçesinde otluk alanda yangın çıktı.
İskele Mahallesi Sevgi Yolu mevkisindeki otluk alandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Söndürme çalışmalarına bölgedeki vatandaşlar da desek verdi.
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
AA / Sebiha Arslan - Güncel