Son dakika haberleri! DATÇA'DA ORMAN YANGINI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça ilçesindeki orman yangınının ilk belirlemelere göre çıkış nedeninin elektrik trafosundan kaynaklandığını, alevlerin 600 hektarlık alanda etkili olduğu açıkladı. Kirişci, 1466 personel ve 130 gönüllü ile müdahale edilen yangında, alevlerin tehdit ettiği yerleşim bölgelerinde oturan 2 bin 400 kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, beraberinde Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Muğla Valisi Orhan Tavlı ve AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan ile birlikte 'Datça Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

'600 HEKTAR ALAN ZARAR GÖRDÜ'

Datça'da devam eden orman yangını ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, "Yaklaşık 20 derecelik bir hava sıcaklığı, yüzde 60 civarında nem, rüzgarın saatteki hızı 31 kilometre. Nem yüksek olsa da gün içerisinde belirli bölgelerde rüzgar hızındaki anormallikler yangınla ilgili bazı olumsuzlukları berberinde getirdi. Yaklaşık 500-600 hektar civarında bir alan zarar gördü. Tesellimiz insan ve hayvan noktasında zayiat olmamasıdır. 2 bin 400 vatandaşımız yangından zarar görmemesi için tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları büyük hızla sürüyor" dedi.

'GECE GÖREV YAPAN HELİKOPTERİMİZ DEVREDE'

Bakan Kirişci, "10 uçak ve 17 helikopterimiz havadan, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinesi ile karadan müdahalemiz sürüyor. 1466 personelimiz ve 130 gönüllümüz söndürme çalışmalarına katıldı. Aynı zamanda 3 keşif uçağı ile 1 İHA'mız görev yapıyor. Gece görev yapan helikopterimiz devrededir. Bu helikopteri ilk kez Datça yangınında test ediyoruz. Performanslarını gözlemleme imkanımız olacak. İlk belirlemelerimize göre yangının çıkış nedeni elektrik trafosundan kaynaklı" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel