Son dakika: Darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davaya karar arası verildi
AA - Başak Akbulut Yazar - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre 15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.
AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel