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Son dakika haberi: D-100'de herkesin gözü önünde bir kişiyi kaçıran kardeşler tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: D-100'de herkesin gözü önünde bir kişiyi kaçıran kardeşler tutuklandı

Son dakika haber... 100 Karayolu'nda 9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle Erhan Metin'i, herkesin gözü önünde darbederek otomobille kaçıran şüpheliler Ferhat ve Fırat Ö. tutuklandı.

D-100 Karayolu'nda 9 bin lira borcunu ödemediği gerekçesiyle Erhan Metin'i, herkesin gözü önünde darbederek otomobille kaçıran şüpheliler Ferhat ve Fırat Ö. tutuklandı.

Yeşilova Mahallesi D-100 yan yolda geçen pazartesi günü saat 15.00 sıralarında, Erhan Metin, yanına yaklaşan bir otomobilden inen Ferhat ve Fırat Ö.'nün saldırısına uğradı. Metin'i sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbeden saldırganlar, zorla otomobile bindirerek kaçırdı. Saldırıyla ilgili yapılan soruşturmada, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirledi. Polis, akraba oldukları belirtilen şüphelileri Esenyurt'ta bulunan dükkanlarında gözaltına alırken, Erhan Metin'i de kurtardı. Şüphelilerin çalışanları olduğu öğrenilen Metin'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TOPLAM 11 ADET SUÇ KAYITLARI VAR

Ferhat Ö.'nün uyuşturucu madde kullanmak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından poliste toplam 6, Fırat Ö.'nün ise uyuşturucu madde kullanma, kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından 5 kaydı olduğu ortaya çıktı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

Küçükçekmece Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan kardeşler Ferhat ve Fırat Ö., "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" ve "Yağma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yeşilova Mahallesi D-100 Karayolu Fırat Güncel Haberler Son Dakika

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