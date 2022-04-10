Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Polis Teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutluyorum. Bu vesileyle, şehit polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı uzun ömürler, görevi başındaki polislerimize muvaffakiyetler diliyorum." ifadesini kullandı.