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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erenköy şehitlerini ve Yüzbaşı Topel'i andı

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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Erenköy şehitlerini ve Yüzbaşı Topel'i andı

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 58 yıl önce Kıbrıs'ta kahramanca direniş ortaya koyan Erenköy şehitlerini ve şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 58 yıl önce Kıbrıs'ta kahramanca direniş ortaya koyan Erenköy şehitlerini ve şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'i andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "58 yıl önce Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin önemli sembolü olan Erenköy Direnişi şehitlerini ve kahraman pilotumuz şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'i rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Harun Kutbe - Güncel

Cengiz Topel fuat oktay Erenköy Güncel Haberler Son Dakika

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