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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüşecek

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüşecek

Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bugün saat 20.00'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi öngörüldüğü açıklandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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