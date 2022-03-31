Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüşecek
İhlas Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bugün saat 20.00'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesi öngörüldüğü açıklandı.
(İHA)
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
İhlas Haber Ajansı / Güncel