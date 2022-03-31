Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEK - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEK

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEK

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bugün saat 20.00'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin öngörüldüğü açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bugün saat 20.00'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin öngörüldüğü açıklandı.


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Volodimir Zelenskiy, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title