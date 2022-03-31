Son dakika! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZELENSKİ İLE GÖRÜŞECEK
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bugün saat 20.00'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin öngörüldüğü açıklandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bugün saat 20.00'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin öngörüldüğü açıklandı.- İstanbul
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
Demirören Haber Ajansı / Güncel