Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştüCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Kovid-19 testi pozitif çıkan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünkü ev sahipliği için teşekkür etti.
Haber: ANKARA,
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel