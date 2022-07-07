Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ın Malezya'da kullanıma sunulması, aşı teknolojisi transferi ve birlikte aşı geliştirme... - Haberler

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ın Malezya'da kullanıma sunulması, aşı teknolojisi transferi ve birlikte aşı geliştirme...

AA - Ali Kemal Akan - Güncel
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ın Malezya'da kullanıma sunulması, aşı teknolojisi transferi ve birlikte aşı geliştirme...

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ın Malezya'da kullanıma sunulması, aşı teknolojisi transferi ve birlikte aşı geliştirme çalışmaları yürütmeyi planlıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yerli ve milli aşımız TURKOVAC'ın Malezya'da kullanıma sunulması, aşı teknolojisi transferi ve birlikte aşı geliştirme çalışmaları yürütmeyi planlıyoruz"

AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan TURKOVAC Malezya Güncel Haberler Son Dakika

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