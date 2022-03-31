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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da kendisini selamlayan vatandaşlarla sohbet etti.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da kendisini selamlayan vatandaşlarla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçmek üzere Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Erdoğan, Çengelköy'e geldiğinde kendisini selamlayan vatandaşları görünce konvoyunu durdurdu. Erdoğan burada bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Burada bulunan çocuklara ise oyuncaklar verildi.

(Metin Başar - Onur Hamzaoğlu-İHA)

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da vatandaşlarla sohbet etti

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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