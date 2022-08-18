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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna-Rusya savaşı) Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi...

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Ukrayna-Rusya savaşı) Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna-Rusya savaşı) Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine işaret ettik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna- Rusya savaşı) Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine işaret ettik."

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Rusya Güncel Haberler Son Dakika

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