Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna-Rusya savaşı) Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi...
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna-Rusya savaşı) Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine işaret ettik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ukrayna- Rusya savaşı) Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine işaret ettik."
Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel