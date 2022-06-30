Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üçlü muhtıra diplomatik zaferdir, İsveç 73 teröristi Türkiye'ye iade edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi sonrası IFEMA Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Madrid NATO Zirvesi'nin tamamladık.Tüm İspanyol makamlarına sergiledikleri misafirlik için şükranlarımı sunuyorum. Sayın Stıoltenberg ve ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum.

"TÜM ÇABALARIMIZ KALICI ATEŞKES İÇİN"

Liderler düzeyinde bu yıl 3. kez bir araya geldik. Geleceğe yönelik bir vizyon oluşturmak için önemli bir fırsat oluşturdu. Ukrayna'ya desteğimiz şarttır. Tüm çabalarımız kalıcı ateşkesin ilanı içindir. Zirvenin dün ilk oturumunda Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski video mesajla bize hitap etti. Zelenski ve Putin ile düzenli temas halindeyiz. Çatışmalar uzadıkça maalesef can kayıpları ve yıkım da artmaktadır. Buradaki temaslarımızda savaşın başından bu yana önceliklerimiz ateşkesin ivediklere temini hakkında bilgi verdim. BM'nin ve taraflarının katılacağı toplantı için çabalarımızdan bahsettim.

"BİZE KARŞI KULLANILAN SİLAHLAR YARIN BAŞKASINA KULLANILIR"

Bu sene ittifaka katılımını 70. yılını kutlayan Türkiye şüphesiz gelecek vizyonunda söz sahibi müttefikler arasında yer alacaktır. NATO'nun terörün tüm biçimleriyle mücadele kararlılığı önemlidir. Ancak bu kararlıkık kağıt üzerinde kalmamalıdır. Tüm temaslarımda bu konunun Türkiye için önemlilik arz ettiğini söyledim. Masumların canları üzerinden ikbal devşirmeye çalışan terör hepimizin ortak sorunudur. Bize karşı kullanılan silahlar yarın başkasına kullanılır. Tarih bize bu tür ihmalkarlıklarının daha sonra ölümcül olarak geri döndüğünü göstermiştir. Türkiye'nin terörle mücadelesini videodan izletme imkanı bulduk Gelinen noktada hepimiz şu gerçeği görüyoruz NATO'nun inandırıcılığını korumak istiyorsak teröre karşı samimi adımlar atmamız şart.

"İSVEÇ-FİNLANDİYA SÖZLERİ TUTMALI"

Salı günü İsveç ve Finlandiya liderleriyle dörtlü zirvemizi gerçekleştirdik. Bu bir başlangıçtır. Asıl olan verilen sözlerin tutulmasıdır. Bundan sonra süreci titizlikle takip edecek adımlarımızı ona göre atacağız. Hiç şüphesiz bu muhtıra diplomatik bir zaferdir.Savunma sanayi alanında işbirliğinin artırılması. Terörizmle mücadele konusundaki uygulamalarını tadil etme sözü. İsveç 73 teröristin Türkiye'ye iadesi için söz verdi, Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi yönünde karar alınmıştır. Finlandiya ve İsveç AB güvenlik mekanizmasına katılmasını destekleyecektir. Biz kendi dış politikamızı izlerken, NATO'ya da destek vermeye devam edeceğiz. Müttefiklerimizden de aynı tavrı bekliyoruz.