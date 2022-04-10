Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı

AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne teşkilatımızda görev yapan ve gerektiğinde canlarını vermekten çekinmeyen tüm polislerimizi şükranla, tazimle, rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

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