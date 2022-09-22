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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TOKİ'nin indirim kampanyası) Tamamını kapatamayacaklar borcun yüzde 25'inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar...

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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(TOKİ'nin indirim kampanyası) Tamamını kapatamayacaklar borcun yüzde 25'inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar...

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TOKİ'nin indirim kampanyası) Tamamını kapatamayacaklar borcun yüzde 25'inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TOKİ'nin indirim kampanyası) Tamamını kapatamayacaklar borcun yüzde 25'inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek"

Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler Son Dakika

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