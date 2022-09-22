Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TOKİ'nin indirim kampanyası) Tamamını kapatamayacaklar borcun yüzde 25'inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar...
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Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TOKİ'nin indirim kampanyası) Tamamını kapatamayacaklar borcun yüzde 25'inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(TOKİ'nin indirim kampanyası) Tamamını kapatamayacaklar borcun yüzde 25'inden az olmamak şartıyla, yapabildikleri kadar ödemeye yüzde 25 indirim alabilecek"
Kaynak: AA / Mehmet Tosun - Güncel