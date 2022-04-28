Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüştü - Haberler

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'la görüştü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz El Suud'un daveti üzerine iki günlük ziyaret çerçevesinde geldiği Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde temaslarına devam ediyor. Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz tarafından Al-Salam Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral Abdülaziz'in ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la görüştü.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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