Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki savaştan kaçıp ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri" törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören nedeniyle bir de konuşma gerçekleştirdi.

"EKONOMİSTLER SABAH AKŞAM KARAMSARLIK AŞILIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının başında, "9 farklı dalda ödülleri takdim edilen iş, akademi ve basın dünyamızın değerli temsilcilerini tebrik ediyorum. Hangi alanda olursa olsun başarının kendisi kadar o başarının arkasındaki kişilerin emeklerinin de takdir edilmesi gerekir. Hakkı verilen her başarının hayatta daha büyük başarıların önünü açtığını yakinen biliyoruz. Kimi muhalefet aktörleri ile mandacı ekonomistlerin iş dünyamıza sabah akşam karamsarlık aşıladığı bir dönemde bu yaklaşım çok daha önemlidir" dedi.

"ÜLKEMİZE KATKI SAĞLAYAN CESUR İSİMLERİN ÖDÜLLENDİRİLMESİNİ ANLAMLI BULUYORUM"

Sözlerine devam eden Erdoğan, "Ülkemizin üretimine, ihracatına, istihdamına, sosyal ve akademik gelişimine katkı sağlayan cesur isimlerin ödüllendirilmesini bu bakımdan çok daha anlamlı buluyorum. İstisnai örnekler üzerinden kötümser bir tablo çizmeye çalışan şeamet tellallarına verilen en güzel cevap az önce ödül alan kardeşlerimizdir. Esasen bu isimler Türkiye'nin farklı alanlarda yazdığı başarı hikayesinin kahramanlarından sadece bir kısmıdır, küçük bir örneğidir" diye konuştu.

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