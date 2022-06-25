Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması...
AA - Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg'le görüşmesinde İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/PYD/YPG'ye karşı somut ve samimi adımlar atması gerektiğini vurguladı.
AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel