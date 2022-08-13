Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımız içinde terör örgütlerine nefes aldırmadığımız gibi sınırlarımız dışında da terör bataklığını kurutmak için...
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Son dakika gündem haberine göre Çorum Kadeş Barış Meydanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ÇORUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu.
Çorum Kadeş Barış Meydanı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ÇORUM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu. (3)
AA / Güncel