Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Seçim Kanunu teklifi) Seçime katılmak için Meclis'te grup kurmak yeterli olmayacağı için siyasi mühendislik gayretinin ürünü...
AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Seçim Kanunu teklifi) Seçime katılmak için Meclis'te grup kurmak yeterli olmayacağı için siyasi mühendislik gayretinin ürünü taşınmalara ihtiyaç olmayacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Seçim Kanunu teklifi) Seçime katılmak için Meclis'te grup kurmak yeterli olmayacağı için siyasi mühendislik gayretinin ürünü taşınmalara ihtiyaç olmayacak"
AA / Merve Yıldızalp - Güncel