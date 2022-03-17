Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Seçim Kanunu teklifi) Seçime katılmak için Meclis'te grup kurmak yeterli olmayacağı için siyasi mühendislik gayretinin ürünü... - Haberler

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Seçim Kanunu teklifi) Seçime katılmak için Meclis'te grup kurmak yeterli olmayacağı için siyasi mühendislik gayretinin ürünü...

AA - Merve Yıldızalp - Güncel
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Seçim Kanunu teklifi) Seçime katılmak için Meclis'te grup kurmak yeterli olmayacağı için siyasi mühendislik gayretinin ürünü taşınmalara ihtiyaç olmayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Seçim Kanunu teklifi) Seçime katılmak için Meclis'te grup kurmak yeterli olmayacağı için siyasi mühendislik gayretinin ürünü taşınmalara ihtiyaç olmayacak"

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Seçim Kanunu, Güncel, Haberler

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