Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim Kanunu'ndaki düzenleme en çok CHP milletvekillerini rahatlatacak çünkü bu milletvekilleri seçim öncesi başka partilere...
AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim Kanunu'ndaki düzenleme en çok CHP milletvekillerini rahatlatacak çünkü bu milletvekilleri seçim öncesi başka partilere altın tepside ikram ediliyordu"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Seçim Kanunu'ndaki düzenleme en çok CHP milletvekillerini rahatlatacak çünkü bu milletvekilleri seçim öncesi başka partilere altın tepside ikram ediliyordu"
AA / Barış Gündoğan - Güncel