Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim Kanunu'ndaki düzenleme en çok CHP milletvekillerini rahatlatacak çünkü bu milletvekilleri seçim öncesi başka partilere... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim Kanunu'ndaki düzenleme en çok CHP milletvekillerini rahatlatacak çünkü bu milletvekilleri seçim öncesi başka partilere...

AA - Barış Gündoğan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Seçim Kanunu'ndaki düzenleme en çok CHP milletvekillerini rahatlatacak çünkü bu milletvekilleri seçim öncesi başka partilere altın tepside ikram ediliyordu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Seçim Kanunu'ndaki düzenleme en çok CHP milletvekillerini rahatlatacak çünkü bu milletvekilleri seçim öncesi başka partilere altın tepside ikram ediliyordu"

AA / Barış Gündoğan - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Seçim Kanunu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title