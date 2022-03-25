Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ABD şirketleri değil dünyanın birçok markası, grubu Rusya'dan ayrılıyor, çıkıyor.
AA - Barış Gündoğan - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ABD şirketleri değil dünyanın birçok markası, grubu Rusya'dan ayrılıyor, çıkıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ABD şirketleri değil dünyanın birçok markası, grubu Rusya'dan ayrılıyor, çıkıyor. Bunlardan ülkemize gelenlere tabii ki kapımız açıktır."
AA / Barış Gündoğan - Güncel