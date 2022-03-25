Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ABD şirketleri değil dünyanın birçok markası, grubu Rusya'dan ayrılıyor, çıkıyor. - Haberler

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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ABD şirketleri değil dünyanın birçok markası, grubu Rusya'dan ayrılıyor, çıkıyor.

AA - Barış Gündoğan - Güncel
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Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ABD şirketleri değil dünyanın birçok markası, grubu Rusya'dan ayrılıyor, çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece ABD şirketleri değil dünyanın birçok markası, grubu Rusya'dan ayrılıyor, çıkıyor. Bunlardan ülkemize gelenlere tabii ki kapımız açıktır."

AA / Barış Gündoğan - Güncel

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