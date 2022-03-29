Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'da
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent havalimanında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi tarafından karşılandı.
? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Özbekistan'ın başkenti Taşkent havalimanında Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi tarafından karşılandı.