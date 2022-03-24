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Buzları eriten kare! Erdoğan, NATO zirvesinde ilk görüşmesini gerilim yaşadığı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la yaptı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Brüksel'e gitti. Erdoğan, aile fotoğrafı çekiminin ardından ilk olarak, geçtiğimiz aylarda gerilim yaşadığı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Erdoğan'ın Macron'a yönelik "Macron denilen zatın İslam ile Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" demişti. Diğer yandan görüşmenin yaklaşık 53 dakika sürdüğü belirtilirken, Erdoğan'ın ilerleyen saatlerde yoğun bir görüşme trafiğine girmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi kapsamında Brüksel'e gitti. Erdoğan'a eşlik eden heyette eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer aldı.

Havalimanından Brüksel'de konaklayacağı otele giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, otel önünde sevgi gösterisi ile karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla özçekim yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, sabah saatlerinde NATO Zirvesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi öncesinde ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 53 dakika sürdü.

Erdoğan'ın ilk olarak geçtiğimiz aylarda gerilim yaşadığı Macron'la görüşmesi de dikkat çekti. Erdoğan, Macron'a yönelik, "Fransa'nın başındaki zat durmadan bana saldırıyor. Ya senin benimle ne işin var? Macron denilen zatın İslam ile Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı, Fransa, Güncel, Haberler

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