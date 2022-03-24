Buzları eriten kare! Erdoğan, NATO zirvesinde ilk görüşmesini gerilim yaşadığı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi kapsamında Brüksel'e gitti. Erdoğan'a eşlik eden heyette eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer aldı.

SEVGİ GÖSTERİLERİYLE KARŞILANDI

Havalimanından Brüksel'de konaklayacağı otele giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, otel önünde sevgi gösterisi ile karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşlarla özçekim yaptı.

SABAH SAATLERİNDE OTELE GEÇTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, sabah saatlerinde NATO Zirvesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi öncesinde ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 53 dakika sürdü.

GERİLİM YAŞANMIŞTI

Erdoğan'ın ilk olarak geçtiğimiz aylarda gerilim yaşadığı Macron'la görüşmesi de dikkat çekti. Erdoğan, Macron'a yönelik, "Fransa'nın başındaki zat durmadan bana saldırıyor. Ya senin benimle ne işin var? Macron denilen zatın İslam ile Müslümanlarla derdi nedir? Macron'un zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel