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Son dakika: TBMM Başkanı Şentop: Menfur saldırıyı kınıyorum

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika: TBMM Başkanı Şentop: Menfur saldırıyı kınıyorum

Son dakika gelişmesine göre TBMM Başkanı Mustafa Şentop, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Abe'nin ailesine ve Japonya halkına baş sağlığı diliyor; bu menfur saldırıyı kınıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Abe'nin ailesine ve Japonya halkına baş sağlığı diliyor; bu menfur saldırıyı kınıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından paylaştığı mesajında, "Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe'nin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü duydum. Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkıları bulunan Abe'nin ailesine ve Japonya halkına baş sağlığı diliyor; bu menfur saldırıyı kınıyorum" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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