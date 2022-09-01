Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hukuk sigortası olarak anılan ve değişik ülkelerde uygulaması bulunan 'hukuki himaye sigortası'nı Türkiye'ye de kazandırmayı...
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Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hukuk sigortası olarak anılan ve değişik ülkelerde uygulaması bulunan 'hukuki himaye sigortası'nı Türkiye'ye de kazandırmayı planlıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hukuk sigortası olarak anılan ve değişik ülkelerde uygulaması bulunan 'hukuki himaye sigortası'nı Türkiye'ye de kazandırmayı planlıyoruz."
Kaynak: AA / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Güncel