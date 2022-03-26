Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gıda sektörünün ihtiyacının karşılanması, Avrupa piyasasında ortaya çıkması muhtemel boşluğun doldurulması bakımından üretimi... - Haberler

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gıda sektörünün ihtiyacının karşılanması, Avrupa piyasasında ortaya çıkması muhtemel boşluğun doldurulması bakımından üretimi...

AA - Ferdi Türkten - Güncel
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gıda sektörünün ihtiyacının karşılanması, Avrupa piyasasında ortaya çıkması muhtemel boşluğun doldurulması bakımından üretimi artırmamız hayati öneme sahip"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gıda sektörünün ihtiyacının karşılanması, Avrupa piyasasında ortaya çıkması muhtemel boşluğun doldurulması bakımından üretimi artırmamız hayati öneme sahip"

AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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