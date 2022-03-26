Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gıda sektörünün ihtiyacının karşılanması, Avrupa piyasasında ortaya çıkması muhtemel boşluğun doldurulması bakımından üretimi...
AA - Ferdi Türkten - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberler... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gıda sektörünün ihtiyacının karşılanması, Avrupa piyasasında ortaya çıkması muhtemel boşluğun doldurulması bakımından üretimi artırmamız hayati öneme sahip"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gıda sektörünün ihtiyacının karşılanması, Avrupa piyasasında ortaya çıkması muhtemel boşluğun doldurulması bakımından üretimi artırmamız hayati öneme sahip"
AA / Ferdi Türkten - Güncel