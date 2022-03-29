Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı'daki konutundan çıkarak Rusya - Ukrayna Müzakere Heyetleri Toplantısı için Dolmabahçe'ye hareket etti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı'daki konutundan çıkarak Rusya - Ukrayna Müzakere Heyetleri Toplantısı için Dolmabahçe'ye  hareket etti. Heyetlerin ofise girmesinin ardından gelen Erdoğan görüşmeler öncesi konuşma yapacak.


- İstanbul
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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