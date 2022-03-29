Cumhurbaşkanı Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı'daki konutundan çıkarak Rusya - Ukrayna Müzakere Heyetleri Toplantısı için Dolmabahçe'ye hareket etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı'daki konutundan çıkarak Rusya - Ukrayna Müzakere Heyetleri Toplantısı için Dolmabahçe'ye hareket etti. Heyetlerin ofise girmesinin ardından gelen Erdoğan görüşmeler öncesi konuşma yapacak. - İstanbul
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