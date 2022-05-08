Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Talha Bahadır'ın ailesine taziye telefonu - Haberler

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Talha Bahadır'ın ailesine taziye telefonu

Demirören Haber Ajansı - Özgür Yıldız - Güncel
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Talha Bahadır'ın ailesine taziye telefonu

Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın ailesiyle telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın ailesiyle telefonda görüşerek başsağlığı diledi.

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan ve Çiftlikköy Mezarlığı'nda toprağa verilen Teğmen Talha Bahadır'ın babası Hakkı Bahadır'ı ziyaret etti. Şehit babası Hakkı Bahadır'a taziyelerini ileten Başkan Bağatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, Hakkı Bahadır ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, baba Hakkı Bahadır'a taziyelerini iletti.


Demirören Haber Ajansı / Özgür Yıldız - Güncel

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