Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da bir ailenin evinde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın üçüncü iftarında İstanbul'un Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.

YEMEK ÖNCESİ SOHBET ETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileyle iftar yaptı. Erdoğan çifti, yemek öncesi evdekilerle sohbet etti.