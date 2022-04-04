Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da bir ailenin evinde iftar yaptı
AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Ramazanın üçüncü iftarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ümraniye'de 3 çocuklu bir ailenin misafiri oldu. Cumhurbaşkanı ve eşi, yemek öncesinde evdekilerle sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın üçüncü iftarında İstanbul'un Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.
YEMEK ÖNCESİ SOHBET ETTİLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileyle iftar yaptı. Erdoğan çifti, yemek öncesi evdekilerle sohbet etti.