Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da bir ailenin evinde iftar yaptı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da bir ailenin evinde iftar yaptı

AA - Sefa Mutlu - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da bir ailenin evinde iftar yaptı

Ramazanın üçüncü iftarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ümraniye'de 3 çocuklu bir ailenin misafiri oldu. Cumhurbaşkanı ve eşi, yemek öncesinde evdekilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazanın üçüncü iftarında İstanbul'un Ümraniye ilçesinde oturan Ersin Kılıçaslan ve ailesinin misafiri oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da bir ailenin evinde iftar yaptı

YEMEK ÖNCESİ SOHBET ETTİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, evinde ziyaret ettikleri 3 çocuklu aileyle iftar yaptı. Erdoğan çifti, yemek öncesi evdekilerle sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da bir ailenin evinde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da bir ailenin evinde iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da bir ailenin evinde iftar yaptı

AA / Sefa Mutlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Ümraniye, Güncel, Haberler

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