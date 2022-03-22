Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine süratle... - Haberler

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine süratle...

AA - Yeşim Sert Karaaslan - Güncel
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz."

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haberler

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