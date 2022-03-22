Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine süratle...
AA - Yeşim Sert Karaaslan - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'nin kısır çıkar hesaplarına teslim olmadan üyelik müzakeresi fasıllarını açmasını, Gümrük Birliği müzakerelerine süratle başlamasını bekliyoruz."
AA / Yeşim Sert Karaaslan - Güncel