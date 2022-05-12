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Son dakika... Çorum'daki kavgada iki kişi silahla vurularak yaralandı

AA - Kemal Ceylan - Güncel
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Son dakika... Çorum'daki kavgada iki kişi silahla vurularak yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi silahla vurularak yaralandı.

Çorum'da iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.K. ve E.T. ile aralarında husumet bulunan Ö.K. ve Y.K. Çorum Sanayi Sitesi 23. Sokak'ta karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K. ve E.T. tabancayla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden bir otomobille Ortaköy ilçesi istikametine kaçtıkları belirlenen Ö.K. ve Y.K'nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Zanlılara ait araç, Ortaköy yolu kenarında ekili araziye terk edilmiş halde bulundu. Bölgede arama yapan polis, Ö.K'yi arazide saklanırken yakaladı.

Y.K'nin yakalanması için çalışmalar ise sürüyor.

AA / Kemal Ceylan - Güncel

Ortaköy, Polis, Çorum, Güncel, Haberler

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