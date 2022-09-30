Son Dakika | Çorum'da İtfaiye Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Çorum Belediyesince İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında kurulan İtfaiye Eğitim Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Çorum Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü tesislerinde İtfaiye Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Çorum Belediye Başkanı Aşgın, burada yaptığı konuşmada, gece gündüz demeden her şartta canlarını ortaya koyan itfaiyecileri tebrik etti.

Çorum Belediyesi itfaiye ekibiyle gurur duyduğunu dile getiren Aşgın, "Bundan sonra itfaiyemizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Her ne lazımsa, nasıl bir ihtiyaç varsa bunu itfaiyeye sağlamak bizim boynumuzun borcudur. Çünkü hemşehrilerimize verdiğimiz sözün ve onlara olan sorumluluğumuzun gereği budur." dedi.

Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürü Adil Balcı ise geçmişten günümüze teknolojiye ayak uydurarak kendilerini geliştirdiklerini vurguladı.

En önemli yangın çıkış nedenlerinden birinin insanların dikkatsizlik ve ihmali olduğunu anlatan Balcı, "Bu nedenle yangından korunmak için öncelikle dikkatli olmalıyız. Sık sık kontroller yapmalıyız. Bir şey olmaz denildiği için pek çok yangın vuku buluyor. Belediye Başkanımızın önderliğinde araç, ekipman ve personel bilgi, becerilerimizi gün geçtikçe geliştiriyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından itfaiye ekipleri, gösteri yaptı. Gösteri sonrasında protokol üyeleri İtfaiye Eğitim Parkı'nı gezdi.

Törenin sonunda emekli itfaiye personeli ve en genç itfaiye eri ile pasta kesildi.

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