Son dakika: Çorlu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler

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Son dakika: Çorlu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

AA - Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel
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Son dakika: Çorlu'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Çorlu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Cemaliye Mahallesi'nde A.E ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada bacağından silahla yaralanan A.E, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel

Çorlu, Güncel, Haberler

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