Son dakika... Çorlu'da buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü Son dakika gündem haberi: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Sarılar Mahallesindeki bir buğday tarlasında nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Bir itfaiye görevlisinin parmağından hafif şekilde yaralandığı yangın sonrası jandarma ekipleri soruşturma başlattı. AA / Süleyman Coşkun Bozyel - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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