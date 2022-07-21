Son dakika haberi: CİPİN KAPISINA SIKIŞAN YAVRU KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

ERZİNCAN'da bir cipin kapısına sıkışan yavru Kedi, araç sahibi tarafından çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde kent merkezi Nermi Tombul Caddesi'nde meydana geldi. Caddede park halindeki cipe binmek üzere kapısını açan Erkan Tanrıverdi, kedi sesi duydu. Aracını arayan Tanrıverdi, yavru kedinin kapının menteşe kısmına sıkıştığını gördü. Araç sahibi ve çevredekiler bir süre uğraştıktan sonra kediyi sıkıştığı yerden çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin kurtardıkları kedi, bu kez jeepin arka teker bölümüne kaçtı. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardıkları kediye havanın sıcak olması nedeniyle yıkayarak su verdi. Görevliler, daha sonra kediyi bıraktı.

Sürücü Erkan Tanrıverdi, 'Araçtan ses gelince ben tekerin altında kaldı zannettim. Arkadaşımla baktık arabanın altında bir şey yok. Kapıyı açınca diğer arkadaş gördü sıkıştığını. Biz de kendi imkanlarımızla kurtaramayınca itfaiyeye haber verdik. Sağ olsun hemen geldi kurtardılar. En azından kedinin herhangi bir yarası falan da yok, sevindik' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel