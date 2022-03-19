Son dakika... Cinayet şüphelisi: Öldürdükten sonra eve dönüp, yemek yedim

MANİSA (DHA) - MANİSA'da 15 Mart'ta ortadan kaybolan tavuk yetiştiricisi Yunus Şahin'in (61) tabancayla öldürülüp, cesedi yakılarak gömülmesiyle ilgili olarak Ö.G. (31) ve ağabeyi A.G.'nin (34) ardından yardım ve yataklık yaptığı ileri sürülen kuzenleri M.Y. (37) de gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.G., Şahin'in kaldıkları bağ evinde uykudayken kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürerek, "Öldürdükten sonra evime dönüp, yemek yedim" dedi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan ve Kula ilçesinde tavuk yetiştiriciliği yapan, evli, 2 çocuk babası Yunus Şahin, geçen 15 Mart'ta Kula'daki evinden 45 AGA 177 plakalı otomobiliyle ayrıldı. Şahin, bir süre evine dönmeyince yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri plakadan yola çıkarak otomobilin izini sürdü. Ekipler, Şahin'in otomobilinin en son Turgutlu ilçesinde görüldüğünü tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Şahin'e ait otomobili başka bir kişinin kullandığını belirledi. Polisin takibi sonucu otomobili kullanan Ö.G., önceki gün durdurulup, gözaltına aldı.